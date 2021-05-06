Ми всі користуємось мобільними телефонами і розуміємо, що акумулятори в них служать 5-8, у найкращому випадку 10 років. У електромобілів батареї влаштовані аналогічно і мають схожий строк служби. Але утилізувати їх важче, бо вони значно більші і становлять величезну загрозу для екології. То шо ж робити з відпрацьованими батареями?

Електромобілі можуть мати нейтральний рівень викидів вуглецю протягом усього життєвого циклу, але вчених турбує, що буде з їхніми батареями, які містять токсичні речовини і без належної утилізації можуть завдати чималої шкоди довкіллю.

Читайте також: Де у світі найбільше електромобілів: статистика

"Швидкість, з якою ми розвиваємо цю галузь, лякає", - каже Пол Андерсон з Університету Бірмінгема. Він має на увазі європейський ринок електрокарів. До 2030 року ЄС планує випустити на дороги 30 млн електромобілів. "Це безпрецедентний випадок таких темпів росту абсолютно нового продукту", - каже Андерсон, який також є співдиректором Бірмінгемського центру стратегічно важливих елементів і матеріалів.

"Через 10-15 років, коли старих електрокарів назбирається багато, дуже важливо налагодити переробну промисловість", - відзначає він.

Внутрішня будова електромобілів дуже схожа зі звичайними автівками, але є принципова відмінність - це батареї. Тоді як традиційні свинцево-кислотні акумулятори активно переробляють, про літій-іонні версії в електромобілях цього сказати не можна.

Батарея електрокарів - більша й важча, ніж у звичайних автівках, вона складається з кількох сотень або навіть тисяч окремих літій-іонних елементів, кожен з яких треба розбирати окремо. Вони містять небезпечні елементи.

"Дуже складно отримати дані про переробку літій-іонних акумуляторів у світі, наразі називають цифру близько 5%, - каже Андерсон. - Але в деяких частинах світу цей показник значно менший".

Однак в Євросоюзі є чіткі вказівки на цей рахунок - постачальники електромобілів відповідають за те, щоб їхні продукти не йшли просто на смітник в кінці життєвого циклу, а виробники прагнуть дати акумуляторам своїх електромобілів друге життя.

Читайте також: Коли українські власники електромобілів отримають повноцінну інфраструктуру

Приміром, Nissan встановлює старі батареї від моделей Leaf на мобільні машини, що доставляють запчастини робітникам на заводах компанії по всьому світу.

Volkswagen нещодавно відкрив у Зальцгіттері (Німеччина) свій перший завод з переробки акумуляторів. На пілотній стадії компанія планує переробляти до 3 600 акумуляторних систем на рік.

"За допомогою рециклінгу ми отримуємо сировину, необхідну для виробництва нових акумуляторів, - наприклад, мідь, алюміній, літій, марганець, кобальт і графіт", - каже Томас Тідьє, керівник відділу планування переробки Volkswagen Group Components.

Не відстає у вирішення цього питання і Renault. Французький автовиробник разом з Veolia, лідером у галузі оптимізованого управління ресурсами, та бельгійською науково-дослідною компанією Solvay створили партнерство, що забезпечує замкнутий цикл електромобілів, коли акумуляторні метали через вторинну переробку йдуть на виробництво нових батарей.

"Ми прагнемо охопити 25% ринку вторинної переробки, і, звичайно ж, це повністю покриє потреби Renault", - каже Жан-Філіп Ермін, віцепрезидент Renault зі стратегічного планування охорони довкілля. "Це дуже відкритий проєкт - йдеться не лише про акумулятори Renault. Ми переробляємо усі батареї, а також відходи заводів з виробництва акумуляторів".