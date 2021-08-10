19:40, 10 серпня 0

Існує небагато машин, які б мали на авторинок настільки революційний вплив, як Nissan Leaf. Він тихо, як це личить електромобілям, забивав цвяхи в домовини авто з ДВЗ останній десяток років. Але раніше робив це, так би мовити, неофіційно. Тепер - все по-чесному. Leaf лякає бензиново-дизельних опонентів вже з салонів офіційних дилерів.

Електричний хетчбек Nissan завойовує планету з 2010 року. Світом вже розлетілося близько півмільйона таких електромобілів. І деколи мені здається, що половина з них осіла в київських таксі. Якщо серйозно, то Leaf відіграв колосальну роль в електрифікації українського автопарку. З двадцяти восьми тисяч електромобілів, які бігають дорогами країни, половина - це Leaf. Щоправда, в основному це машини першого покоління. Тепер в Україні офіційно продається Leaf другої генерації.

Довгоочікуваний

Заради того, аби вивести машину на ринок офіційно, імпортеру довелося докласти значних зусиль. Треба було підготувати дилерську мережу, закупити обладнання на СТО, вивчити інфраструктуру зарядок, навчити сервісменів та багато іншого. Та й сама ідея появи у нас електромобіля народилася не так вже й давно. Тому машина, яка випускається з 2017 року, лише зараз з’явилася в українському модельному ряду.

До її дизайну вже звикли. Не Ariya звичайно, хоча цей авангардний електрокросовер теж з’явиться на нашому ринку. Leaf приваблює двокольоровим кузовом, але за нього треба доплатити 27 тис. грн. Єдина наявна в українських дилерів комплектація N-Connecta має 17-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні протитуманки та фари з системою автоматичного перемикання дальнього світла.

Офіційний Nissan Leaf щедро оснащено. Мультимедійна система з 8-дюймовим екраном підтримує Apple CarPlay та Android Auto, є навіть навігаційна система, це зараз рідкість. Система кругового огляду має пристойну картинку, а взимку виручить підігрів не лише передніх, але й задніх крісел та ободу керма. Можливо, світла оббивка салону - це не дуже практично, натомість пластик витривалий. Для більш практичних покупців Leaf пропонується у версії з оббивкою темного кольору.

З точки зору запасу місця Leaf виглядає доволі просторим хетчбеком. На задньому ряду місця вистачає, хіба що великі черевики не поміщаються під передніми кріслами. А передні крісла широкі і налаштовують на комфортний стиль їзди. Все гаразд у Nissan і з практичністю: під кришкою багажника 435 літрів об’єму.

Більше інформації про Nissan Leaf

Клімат-контроль працює завдяки тепловому насосу, і робить це продуктивно. Бо коли за бортом спека +35 градусів, я не відчував жодного дискомфорту чи навантаження на систему через те, що клімат працював на повну потужність.

150-сильний електромотор живить батарея на 40 кіловат-годин. На неї розповсюджується гарантія 8 років або 160 тисяч км. В носовій частині хетчбека розташовано лючок, під яким два роз’єми для зарядки. Бортовий інвертор здатен перетравити 6,6 кВт, тобто від звичайної розетки Leaf повністю заряджається за 7 годин 30 хвилин. А від швидкісної розетки на 50 кВт заповнює батарею на 80 відсотків усього за годину.

Є чим здивувати

На дорозі під час їзди Leaf легко навертає у свою віру. Зрозуміло, мені за кермом електромобіля довелося вимкнути свій GTI-стиль керування - я давно не був таким дисциплінованим водієм.

За тиждень поїздок мені не вдалося отримати більше 270 км запасу ходу. Це тому, що основні пробіги в мене були заміськими дорогами. При цьому цікаво, що для міського режиму, де багато гальмувань й відповідно рекуперації енергії, Leaf декларує 389 км запасу ходу. На заміських дорогах задля економії і рівного темпу їзди я часто користувався адаптивним круїз-контролем і системою контролю рядності руху. Та хотілося би спробувати "ніссанівську" систему часткового автопілоту ProPilot, яка, ймовірно з’явиться у нас наступного року.

І ще – враховуючи ці швидкості, в "Ліфі" дуже тихо. Настільки тихо, що навіть чую шарудіння ногами по педалях. Але не треба думати, що Leaf кволий і його штовхають фури на трасі. Він насправді здатен вистрибнути першим зі світлофора, здатен їхати швидко, але не швидше 144 км/год. Максимальна тяга доступна фактично з першого оберта мотора. Це певним чином підкупає, бо ти можеш легко застрибнути в "дірку" трафіка й зробити це швидше, ніж на бензиновому авто. Виробник каже, що Leaf з базовим мотором на 150 сил розганяється до сотні за 7,9 с. Хоча в нашого авто один електромотор на 150 сил і 320 Нм обертального моменту, який приводить передні колеса. Більш потужна версія, яка українцям поки що недоступна, бере "сотню" за 7,3 с.

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Звичайно, Leaf'ові більше до душі комфортний стиль їзди. Він забезпечує приємне пересування завдяки м'якій підвісці. Дарма що спереду в нього "Макферсон", а ззаду балка, – Leaf дуже м’яко з'їдає дефекти дороги, чого не чекаєш від електромобілів. Тому Leaf нормально сприймається навіть далеко від столиці. Кліренс у нього 155 мм – майже кросовер!

Гальма теж не дуже звичні, бо відчуття дещо гумові. Холостий хід ніби й є, але машина все одно трохи сповільнюється, адже рекуперація забирає частину енергію назад, у тягову батарею. Коли активуєш e-pedal, тобто розгін та гальмування однією педаллю, все взагалі не так, як у звичних авто. До цієї функції треба звикнути, до того ж вона підходить лише у міському трафіку. На трасі, де розгони та гальмування більш інтенсивні, без педалі гальм не обійтись. Але в місті, коли прогнозуєш уповільнення та світлофори, в педалі гальм потреба відпадає. Дійсно зручно! Щоправда, тепер розумієш, звідки у водіїв авто на ДВС взявся вислів "стиль водіння – Ліф-драйвер".

Завдяки низькому центру мас крени у Nissan незначні, а керованість дивує. Leaf дуже слухняний у поворотах, хоча трохи порожнє кермо й енергозберігаючі шини Goodyear Efficient Grip Performance 215/50 R17 не дадуть проходити віражі на максимумі.

Дозрів!

Підбиваючи підсумки, я зрозумів, що ймовірно дозрів до того, аби поміняти GTI на такий Leaf. Як би це дивно не звучало, але цей Nissan підходить на роль другого авто в родині краще, ніж спортивний Golf. Адже той економить лише, коли стоїть на парковці з вимкненим мотором. А Leaf майже непомітний для сімейного бюджету.

Звичайно, задоволення від їзди дещо відрізняється. Та й скромна далекобійність зупиняє. Особливо якщо любите гайнути на вікенд до Одеси чи Львову. Окрім того, попри непогану інфраструктуру електричних зарядок, електромобіль має сенс лише у випадку власної домашньої чи офісної розетки.

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І тут переходимо до питання, яке ніби-то погано в'яжеться з економією. Цінник на Leaf становить майже 35 тисяч доларів –тобто майже мільйон гривень. За ці гроші можна купити бензиновий японський кросовер. Але порахуємо витрати на експлуатацію…

На бензинових машинах в середньому за тиждень я виїжджаю 500 – 600 км, тобто 50-60 літрів бензину, а це десь 1500 – 1800 грн. На місяць виходить 6,0 - 7,5 тисяч гривень з сімейного бюджету – лише на заправку. Натомість одна зарядка 40-кіловатної батареї Leaf при тарифі 1,68 грн - це 67 грн. Її вистачає на 270 км, тобто на тиждень – 134 грн. Нехай навіть в місяць я витрачу 600 грн, але ж це вдесятеро менше, ніж на бензині! Тепер порахуємо за рік – 84 тисячі на бензині ($ 3 100) та 7200 грн на електриці ($ 267). Як вам така економія?

За п'ять років експлуатації обох авто в мене лише на пальне йде 15 300 доларів на бензиновому авто та лише 1 335 доларів на електричному. Якщо врахувати вартість планового техобслуговування (в електричок не треба міняти оливу та втричі рідше – гальмівні колодки), то електромобіль ще більш вигідний. Виходить, якщо кросовер та електромобіль коштують новими приблизно однаково, то за 5 років експлуатації авто з ДВС витрачає ще половину своєї вартості!

Не дивно, що одразу після виходу на український офіційний ринок Nissan уже перевершує плани продажів "електричок". Адже Leaf чітко показує, яким буде наше майбутнє. Сьогодні всі ми розуміємо, що рано чи пізно все одно доведеться пересісти на електромобілі. І знаєте – для власників Nissan Leaf це майбутнє настає швидше.

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Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владіслав Плешаков.