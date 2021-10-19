Трансформація відбудеться у 2025 році.

У третьому поколінні Nissan Leaf буде вже не хетчбеком, а кросовером – таку заяву зробив європейський бос Nissan Гійом Картьє у розмові з Autocar.

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Перехід від хетчбека до кросовера відбудеться приблизно у 2025 році, а це означає, що нова модель, ймовірно, вже розробляється. За даними Autocar, новий кросовер збудують на платформі CMF-EV, яку використовують усі бренди альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Зокрема, CMF-EV лежить в основі електричного кросовера Nissan Ariya, але він не буде конкурувати з кросовером Leaf, оскільки представлятиме інший клас. Новий кросовер стане глобальною моделлю.

Перехід від одного стилю кузова моделі до іншого є частиною плану компанії, за яким буде інвестовано 1 мільярд фунтів стерлінгів на оновлення заводу в британському Сандерленді, де Nissan випускатиме новий кросовер на заміну Leaf. Зараз на цьому майданчику Nissan будує Juke, Leaf та Qashqai, а інвестиції дозволять заводу розширити виробництво і випускати 100 000 електричних кросоверів на рік.

Фото: офіційні тізери Nissan Leaf у форматі кросовера / Nissan

Leaf у форматі кросовера знаменуватиме повний перехід Nissan на випуск електромобілів – японський бренд трансформується разом зі своїм першим у світі масовим електромобілем у 2025 році. Також глобальна стратегія передбачає, що до 2030 року 80% світових продажів становитимуть електромобілі.

Nissan Leaf дебютував у 2010 році, пропонуючи величезний запас ходу в той час, коли електромобілі здавались лише мрією. Відносна доступність та прийнятні характеристики дозволили Leaf успішно конкурувати з машинами з ДВЗ і здійснили справжню революцію в автомобільному світі.

Фото: концепт Nissan iMx – можливий прообраз кросовера Leaf / Nissan