У п'ятому поколінні Range Rover став "гарнішим, розумнішим та здібнішим", повідомляє британський автовиробник. Тепер це такий собі бебі-Cullinan.

Новий Range Rover 2021 року отримав небувалі можливості для персоналізації, поворотні задні колеса та потужні й енергоефективні силові установки. А у 2024 році повинен з’явитись повністю електричний Range Rover.

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Новий Range Rover залишається вірним своїм корінням – це сучасний приклад “незрівнянної витонченості та неперевершених можливостей Land Rover, які базуються на більш ніж 50-річній еволюції”, як каже автовиробник.

Натуральну шкіру в салоні позашляховиків нового покоління замінює альтернативний текстиль преміум-класу, який поєднує суміш вовни Ultrafabrics та Kvadrat.

Інженери знизили когнітивне навантаження на водія в кожній точці, а подавлення шуму за допомогою динаміків підголівника створює правильну атмосферу в салоні.

Фото: Range Rover 2021 / Land Rover

Шасі з Dynamic Response Pro забезпечує максимальний комфорт при їзді за допомогою електронної пневматичної підвіски, яка забезпечує підготовку автомобіля до поворотів за допомогою даних eHorizon. Також позашляховик отримав повнокероване шасі вже у базовій версії, з яким задні колеса автомобіля можуть повертатись, покращуючи стабільність на високих швидкостях та зменшуючи коло розвороту до 11 метрів на низьких швидкостях.

Нова архітектура кузова MLA-Flex дозволяє виробнику будувати машини зі стандартним кузовом та подовженим з розкішним інтер'єром на чотири, п'ять або сім місць. Також платформа дозволяє використовувати ряд електрифікованих силових агрегатів. Плагі-гібридних версій у моделі стало більше і тепер вони ефективніші.

Нові PHEV-вверсії пропонують потужність у 440 та 510 к.с. та здатні проїхати лише на електроенергії до 100 кілометрів. Новий бензиновий двигун Twin Turbo V8 потужністю 530 к.с. забезпечує фірмовий привід Range Rover, а функція Dynamic Launch дозволяє розганятися від 0 до 100 км/год за 4,6 секунди. Пізніше, у 2024 році, Range Rover п’ятого покоління повинен отримати й повністю електричну версію, згідно зі стратегією Reimagine.

На новому Range Rover дісталась найновіша інформаційно-розважальна система Pivi Pro з найбільшим за всю історію Land Rover сенсорним дисплеєм. Центральний 13,1-дюймовий екран з невеликим вигином має тактильний зворотній зв’язок, а його інтерфейс нагадує смартфон, аби забезпечити інтуїтивно зрозуміле керування всіма основними функціями. Під ним та на центральному тунелі залишилось кілька фізичних кнопок та органів управління.

Вбудований інтелектуальний помічник Amazon Alexa допомагає звести до мінімуму відволікання водія, розпізнаючи інтуїтивно зрозумілі словесні команди для музики, навігації та оновлення дорожнього руху, пристроїв розумного дому тощо.

Система Cabin Air Purification Pro забезпечує фільтрацію салону PM2,5, а технологія nanoeTM X допомагає значно зменшити запахи, бактерії та алергени, включаючи вірус SARS-CoV-23.

Новий Range Rover SV з салоном ручної роботи та унікальними деталями персоналізації від Special Vehicle Operations з’явиться на ринку у 2022 році.

Автомобіль вже зараз доступний для замовлення у комплектаціях SE, HSE та Autobiography. Лімітована серія First Edition, створена на базі Autobiography, продаватиметься лише протягом першого року виробництва. Такі машини матимуть унікальний колір кузову Sunset Gold з матовим покриттям Satin, тоді як решті машин призначені чотири інших варіанти лакофарбового покриття – Batumi Gold Gloss (золотий), Lantau Bronze (бронзовий), Charente Grey (сріблястий) та Santorini Black (чорний). Виконання First Edition доступне як зі стандартною колісною базою (SWB) так і з подовженою (LWB) з п'ятимісним салоном. Компонування SV Signature Suite з чотирма кріслами в салоні пропонується лише для версій з подовженою колісною базою.

На домашньому ринку Land Rover Range Rover п’ятого покоління коштує від 94 400 фунтів стерлінгів, що конвертується у 3 429 376 гривень за поточним курсом.