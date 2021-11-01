Новинка також буде продаватись під брендом Subaru.

Навесні цього року на міжнародному автосалоні в Шанхаї компанія Toyota представила електричний кросовер bZ4X у вигляді концепта, а тепер розкрила вигляд та подробиці серійної моделі.

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Японський автогігант ще до прем’єри шоукара повідомляв, що розробляє новий електричний кросовер на платформі e-TNGA спільно з Subaru. Пізніше стало відомо, що технічно це буде один автомобіль, який продаватимуть під різними марками, так само як спортивні купе Toyota GT86 та Subaru BRZ.

Кросовер Toyota bZ4X близький за габаритами до RAV4. Новинка спочатку буде доступна з двома силовими установками на вибір: базова оснащена 204-сильним електродвигуном на передній осі, а дорожча пропонує віддачу у 218 сил та повний привід, завдяки додаванню другого мотора. Молодша версія має максимальну швидкість у 160 км/год, а до першої сотні розганяється за 8,4 секунди, тоді як двомоторна набирає таку швидкість за 7,7 секунди.

Фото: електричний кросовер Toyota bZ4X 2022 / Toyota

Обидві версії використовують акумулятор на 71,4 кВт*год, однак машині з одним мотором він забезпечує запас ходу до 500 км (WLTP), а повнопривідній – трохи менше, близько 460 км.

Інтер’єр Toyota bZ4X виглядає мінімалістично, завдяки тому, що більшість фізичних кнопок та органів стали цифровими та перенесені на великий сенсорний екран мультимедійного центру. Прилади – також цифрові. Медіасистема має голосове управління, доступ до хмарних сервісів та багато інших особливостей, про які виробник обіцяє розповісти вже перед виходом новинки на ринок. Кросовер буде доступний у США, Європі, Японії та Китаї з середини 2022 року.

Фото: штурвал замість керма для Toyota bZ4X 2022 / Toyota

Цікавою особливістю салону є опційний штурвал, який замінює традиційне кругле кермо. Управління на штурвалі відбувається без прямого механічного зв’язку з колесами, за допомогою електроніки.

Toyota bZ4X, як зазначалось вище, отримає близнюка під назвою Subaru Solterra. Технічно це буде ідентичний кросовер, який відрізнятиметься від тойотівського дрібними деталями оздоблення і, можливо, деякими характеристиками.