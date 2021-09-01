Близнюк Toyota BZ4X почав поступово розкриватись, готуючись до виходу на ринок у середині 2022 році.

Subaru Solterra стане першим електромобілем японської марки. Батарейний кросовер показали на тізерних зображеннях, які розкривають чимало. А деякі маніпуляції у Photoshop дозволяють побачити навіть більше.

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Solterra (Sol – сонце, Terra – Земля) збудований на глобальній платформі e-Subaru, розробленій спільно з Toyota. Виробник підтвердив наявність повного приводу, що вказує на двомоторний силовий агрегат. Інформація про батарею та запас ходу поки недоступна.

Хоча було відомо, що Solterra буде дуже подібним до кросовера Toyota BZ4X, ці знімки виявили, що машини будуть, фактично, близнюками. Очевидні відмінності полягають у тому, що Solterra має матові колісні арки та дах в колір кузову, тоді як у кросовера Toyota були лаковані крила та чорний дах.

Тізерні зображення також дозволяють зазирнути всередину “Солтерри”. Навіть затемнений знімок дозволяє побачити, що всередині кросовер також максимально близький до BZ4X. Обидва мають спільну цифрову панель приладів, яка розміщена високо і далеко від керма. Є великий екран інформаційно-розважального центру та великий тачпад на центральній консолі.

Фото: тізери Subaru Solterra / Subaru

У чому будуть відмінності між двома кросоверами – поки не ясно. А продавати машину зі зміненими логотипами здається не дуже вдалою ідеєю для Subaru.

Solterra повинен надійти у продаж в середині 2022 року. А до кінця цього року Toyota обіцяє розкрити свій BZ4X у серійному вигляді, продажі заплановані на першу половину 2022 року.

Фото: концепт Toyota BZ4X / Motor1