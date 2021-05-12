В основі майбутньої новинки від Subaru лежить концепт Toyota bZ4X, оскільки батарейний кросовер був розроблений в кооперації двох фірм.

Solterra стане першим серійним електрокаром Subaru. Його назва складається з латинських слів “Sol” і “Terra” – “Сонце” і “Земля”.

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Майбутня новинка являє собою кросовер С-сегменту, побудований на акумуляторному шасі e-Subaru Global Platform. Архітектура дозволяє об'єднати кілька модулів та компонентів, таких як передня, центральна та задня частини автомобіля. У профіль Solterra буде ідентичною концепту Toyota bZ4X, маючи лиш власні передню та задню частини.

Хоча і Subaru, і Toyota будуть використовувати цю платформу, перший хоче зосередитись на вищій пасивній безпеці та стабільності автомобіля. Дві компанії поділили навантаження на широкий спектр співпраці, починаючи від планування продукції і закінчуючи розробкою та навіть оцінкою ефективності. У цій співпраці Subaru відповідає за технологію повного приводу, тоді як Toyota запропонувала свої видатні технології електрифікації автомобілів.

Ціни для Solterra ще не оголошені, однак виробник повідомляє, що планує вивести нову модель на ринки США, Канади, Європи, Японії та Китаю до середини 2022 року. Цікаво, що серійна модель електричного кросовера від Toyota також надійде у продаж до середини 2022 року і буде виготовлятися в Китаї та Японії, що також може бути справедливо у випадку з Solterra.