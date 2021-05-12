В основе будущей новинки от Subaru лежит концепт Toyota bZ4X, поскольку батарейный кроссовер был разработан в кооперации двух фирм.

Solterra станет первым серийным электрокаром Subaru. Его название состоит из латинских слов “Sol” и “Terra” – “Солнце” и “Земля”.

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Будущая новинка представляет собой кроссовер С-сегмента построенного на аккумуляторном шасси e-Subaru Global Platform. Архитектура позволяет объединить несколько модулей и компонентов, таких как передняя, центральная и задняя части автомобиля. В профиль Solterra будет идентичной концепту Toyota bZ4X, имея лишь собственные переднюю и заднюю части.

Хотя Subaru и Toyota будут использовать эту платформу, первый хочет сосредоточиться на более высокой пассивной безопасности и стабильности автомобиля. Две компании поделили нагрузку на широкий спектр сотрудничества, начиная от планирования продукции и заканчивая разработкой и даже оценкой эффективности. В этом сотрудничестве Subaru отвечает за технологию полного привода, в то время как Toyota предложила свои выдающиеся технологии электрификации автомобилей.

Цены для Solterra еще не объявлены, однако производитель сообщает, что планирует вывести новую модель на рынки США, Канады, Европы, Японии и Китая до середины 2022 года. Интересно, что серийная модель электрического кроссовера от Toyota также поступит в продажу к середине 2022 года и будет изготавливаться в Китае и Японии, что также может быть справедливо в случае с Solterra.