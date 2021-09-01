Близнец Toyota BZ4X начал постепенно раскрываться, готовясь к выходу на рынок в середине 2022 года.

Subaru Solterra станет первым электромобилем японской марки. Батарейный кроссовер показали на тизерных изображениях, которые раскрывают немало. А некоторые манипуляции в Photoshop позволяют увидеть даже больше.

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Solterra (Sol – солнце, Terra – Земля) построен на глобальной платформе e-Subaru, разработанной совместно с Toyota. Производитель подтвердил наличие полного привода, что указывает на двухмоторный силовой агрегат. Информация о батарее и запасе хода пока недоступна.

Хотя было известно, что Solterra будет очень похож на кроссовер Toyota BZ4X, эти снимки обнаружили, что машины будут фактически близнецами. Очевидные различия заключаются в том, что Solterra имеет матовые колесные арки и крышу в цвет кузова, тогда как у кроссовера Toyota были лакированные крылья и черная крыша.

Тизерные изображения также позволяют заглянуть внутрь "Солтерры". Даже затемненный снимок позволяет увидеть, что внутри кроссовер также максимально близок к BZ4X. Оба имеют общую цифровую панель приборов, которая размещена высоко и далеко от руля. Есть большой экран информационно-развлекательного центра и большой тачпад на центральной консоли.

Фото: тизеры Subaru Solterra / Subaru

В чем будут отличия между двумя кроссоверами – пока не ясно. А продавать машину с измененными логотипами кажется не слишком удачной идеей для Subaru.

Solterra должен поступить в продажу в середине 2022 года. А до конца этого года Toyota обещает раскрыть свой BZ4X в серийном виде, продажи запланированы на первую половину 2022 года.

Фото: концепт Toyota BZ4X / Motor1