Новинка была разработана совместно с Subaru и станет первой в целой линейке моделей под названием bZ.

“bZ” в названии электрического концепта Toyota означает “beyond zero” – “выше нуля”. Так будут обозначать следующие батарейные модели японской марки. К 2025 году производитель рассчитывает иметь в портфеле 70 электрических и электрифицированных моделей.

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Концепт Toyota bZ4X предвещает серийную модель, которая должна стать на конвейер в середине следующего года. Производство будет происходить в Японии и Китае для азиатского региона. Автопроизводитель пока не сообщил, когда новинку ожидать в остальном мире.

Скульптурный кузов, светодиодная оптика, глухая панель на месте решетки радиатора, покатая задняя стойка и массивные “восьмигранные” наплывы на колесных арках формируют внешний образ нового кроссовера. Корму украшают соединенные между собой светодиодной полосой фонари.

Цифровая панель приборов у концепта углублена в своеобразный желоб – такой дизайн наверно способ предотвратить блики на экране, сохраняя открытый формат. Широкий экран информационно-развлекательного комплекса находится в верхней части центральной консоли, а кнопки управления системой HVAC – под ним. На центральной консоли размещен контроллер для режимов привода, кнопки для переключения вспомогательных систем и сенсорная панель информационно-развлекательного экрана с синим свечением.

Toyota не раскрывает деталей силового агрегата, отмечая лишь, что bZ4X является полноприводным. Модель является результатом совместной разработки с Subaru и она построена на платформе e-TNGA для электромобилей.

Как указано в начале статьи, обозначения “bZ” получит несколько батарейных моделей и компания уже подала заявку на торговые марки для названий от bZ1X к bZ5X, а также от bZ1 к bZ5. Отсутствие “X” в названии, скорее всего, означает отсутствие полного привода.

Фото: концепт Toyota bZ4X / Toyota