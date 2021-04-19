Новинка була розроблена спільно з Subaru і стане першою у цілій лінійці моделей під назвою bZ.

“bZ” у назві електричного концепта Toyota означає “beyond zero” – “вище нуля”. Так позначатимуть наступні батарейні моделі японської марки. До 2025 року виробник розраховує мати в портфелі 70 електричних і електрифікованих моделей.

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Концепт Toyota bZ4X передвіщує серійну модель, яка повинна стати на конвеєр в середині наступного року. Виробництво відбуватиметься в Японії та Китаї для азійського регіону. Автовиробник поки не повідомив, коли новинку очікувати у решті світу.

Скульптурний кузов, світлодіодна оптика, глуха панель на місці решітки радіатора, похила задня стійка та масивні “восьмигранні” напливи на колісних арках формують зовнішній образ нового кросовера. Корму прикрашають сполучені між собою світлодіодною смугою ліхтарі.

Цифрова панель приладів у концепта заглиблена у своєрідний жолоб – дизайн здається способом запобігти відблискам на екрані, зберігаючи відкритий формат. Широкий екран інформаційно-розважального комплексу знаходиться у верхній частині центральної консолі, а кнопки управління системою HVAC – під ним. На центральній консолі розміщений контролер для режимів приводу, кнопки для перемикання допоміжних систем та сенсорна панель інформаційно-розважального екрану із синім світінням.

Toyota не розкриває деталей силового агрегату, зазначаючи лише, що bZ4X є повнопривідним. Модель є результатом спільної розробки з Subaru і вона збудована на платформі e-TNGA для електромобілів.

Як зазначено на початку статті, позначення “bZ” отримає кілька батарейних моделей і компанія вже подала заявку на торгові марки для назв від bZ1X до bZ5X, а також від bZ1 до bZ5. Відсутність “X” у назві, скоріш за все, означає відсутність повного приводу.

Фото: концепт Toyota bZ4X / Toyota