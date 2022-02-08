Энтузиасты поставили Mitsubishi Pajero Sport на гусеничный ход, теперь автомобиль способен легко передвигаться по пересеченной местности.

За нерастаможенный Mitsubishi Pajero Sport 2003 года выпуска продавец простит 15 тысяч долларов. Много это или мало сказать трудно, ведь подобных предложений на рынке нет и сравнить не с чем.

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Растамаживать гусеничный Mitsubishi Pajero Sport вряд ли нужно, ведь после такой модернизации автомобиль едва ли будет выезжать на дороги всеобщего пользования.

Скорее всего, гусеничный Mitsubishi Pajero Sport пригодится для любителей рыбалки или охоты – проходимость этого экземпляра должна быть на высоте.