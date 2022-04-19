Кузов от Москвича 2140 года умельцы поставили на раму от УАЗ-469. В результате получился очень странный и тем не менее вездеходный автомобиль.
Продают это произведение в Киевской области в городе Вишневое. Цена – 2500$.
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“Москвич на уазовском ходу, полный привод, обслуженные мосты, двигатель 2, 4 после капитальной. Можно передок отключать, пониженная и так далее все работает. По электричеству все работает, печка жарит, дворники трут, свет светит”, – сказано в объявлении.