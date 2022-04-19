Кузов от Москвича 2140 года умельцы поставили на раму от УАЗ-469. В результате получился очень странный и тем не менее вездеходный автомобиль.

Продают это произведение в Киевской области в городе Вишневое. Цена – 2500$.

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