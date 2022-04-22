Министерство обороны Германии согласилось передать Украине военную технику и оружие на общую сумму 307 млн евро. И хотя тяжелого вооружения в этом списке нет, зато есть сотня сверхмощных бронированных тягачей MAN HX 81.

Тягачи MAN HX81 с колесной формулой 8х8 разработаны совместно с компанией Rheinmetall. Они были приняты на вооружение бундесвера в 2013 году. Машины предназначены для буксировки тяжелых полуприцепов грузоподъемностью до 73 т – прежде всего для танков Leopard 2A7. Полная масса автопоезда может достигать 130 т.

Сам тягач имеет длину 9,15 м и весит много – 27 т. Ведь у него бронированная кабина массой около 4,5 т, которая выдерживает обстрел бронебойными пулями 7,62х51 мм, или подрыв 8 кг тротила.

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MAN HX81 оснащен турбодизелем MAN 2868 V8 (Евро 5), развивающим 680 л.с. и работающим в паре с 12-ступенчатым “автоматом” ZF. Двигатель под кабиной смещен назад, что позволило сократить габаритную высоту автомобиля до 4,16 м. Интересно, что радиатор расположен позади кабины, – это уберегает его от повреждения и загрязнения.

За кабиной также размещаются две мощные лебедки, по 20 т каждая, которые помогают во время погрузки техники. Кроме того, есть еще одна, вспомогательная 8-тонная лебедка.

Пустой тягач может преодолевать подъемы крутизной до 60%, а с загрузкой – до 20%. MAN HX81 развивает скорость до 88 км/ч и имеет запас хода до 800 км.