Отримані від Франції самохідні артилерійські установки Caesar ведуть вогонь по цілях в тилу російських військ на Донбасі.

Ця гармата здатна зробити постріл на максимальну дальність у 38 км звичайним боєприпасом – наразі це найбільша дальність ведення вогню серед тих артилерійських систем калібру 155 мм, які отримала українська армія від західних партнерів.

ЗСУ наразі мають щонайменше 12 таких САУ – про таку кількість раніше заявляв президент Франції Емманюель Макрон. Наприкінці травня стало відомо, що Україна невдовзі отримає нову партію самохідних гармат Caesar.

Також цікаво характеристики САУ Caesar

Головна перевага цифрової системи керування вогнем – вона дозволяє відкривати вогонь менше ніж 60 секунд після зайняття позиції.

"Наша задача лише ввести координати. Я можу це зробити хоч під час висування на позицію, а система вже сама обчислить всі данні для ураження цілі. Обирається боєприпас та підтягуються метеодані", – розповів артилерист Гліб у сюжеті Радіо Свобода.

"Час, необхідний для того, щоб зайняти позицію, відкрити вогонь, виконати вогневе завдання на CAESAR займає від 3 до 5 хвилин. Це дає можливість діяти за принципом “маневр-вогонь-маневр” і не знаходитись постійно на одній вогневій позиції", – розповів артилерист ЗСУ Роман.

Ще один вкрай приємний "сюрприз" - це підривачі, які використовуються зі снарядами FU RALEC DE F3, який має функцію повітряного підриву.

Цей режим дуже ефективний для знищення цілей, бо усі уламки розсіються над зоною враження, а не потрапляють в землю. Це дозволяє значно збільшити ефективність ведення вогню та площу враження.