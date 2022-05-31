На самом деле от КамАЗа в нем немного деталей.

Фотографии этих сожженных в Киевской области бронетранспортеров КамАЗ 53949 “Тайфун К” были, пожалуй, во всех новостных лентах. Говорят, что производство каждого из них стоило оркам по 5 миллионов долларов.

Сергей Волощенко устроит небольшую распаковку оставшегося от бронемашин. И узнает, действительно ли у них много российских деталей. Ведь собраны “Тайфуны” из импортных компонентов.

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КамАЗ 53949 принадлежал к семейству “Тайфунов”, насчитывавшему аж 6 моделей, и “Тайфун К 4х4” был самой маленькой из них. Он считался гордостью тамошнего автопрома. Машина была выпущена в 2014 году.

Здесь установлен 15-литровый 6-цилиндровый дизель мощностью в 300 или 350 сил от Cummins, работавший в паре с автоматической коробкой. Но тянуть кузов весом 17 тонн этим агрегатам тяжеловато.

Вот так выглядел “Тайфун К” до того, как в него попала ракета ПЗРК

У этого броневика была автоматическая блокировка межколесного и межосевого дифференциалов. Раздаточная коробка и мосты – от ирландской компании Timoney. У машины был даже свой электронный мозг, следивший за работой всех систем и работой ходовой. А голландская гидропневматическая подвеска имела функцию подкачки шин.

В подвеске у оригинального “Тайфуна К” стоят адаптивные амортизаторы, умеющие изменять степень жесткости и клиренса.

У капота бронирование так себе, но все равно это 5-миллиметровая броня, потому что дальше по корпусу аж 8 – 10 миллиметров. Очень важно, что броня классная – израильская Plasan Sasa. Она позволяет выдерживать выстрелы не только бронебойными или бронебойно-зажигательными пулями, но даже калибром до 14.5 мм. V-образное дно позволяет выдерживать взрывы на 10 кг фугасах. Это серьезная защита, но разработанная точно не россиянами. Впрочем, как следует из последствий, ни одна броня не помогла от наших ПЗРК.

Они там за поребриком говорят “аналоГовнет”. Так вот этот “говнет” собран фактически из западных комплектующих. Сейчас их два, и наши мастера хотят собрать из двух сожженных “Тайфунов” один. Установить более мощный мотор от тягача МАN, разобрать, все вычистить, перекрасить, поставить новый салон и подготовить машину для ВСУ. А наша с вами задача в том, чтобы собрать как можно больше средств и помочь ребятам….