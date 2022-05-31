Насправді, від КамАЗа в ньому небагато деталей.

Фотографії цих спалених в Київській області бронетранспортерів КАМАЗ 53949 «Тайфун К» були, мабуть, в усіх стрічках новин. Кажуть, що виробництво кожного з них коштувало оркам по 5 мільйонів доларів.

Сергій Волощенко влаштує невелике розпакування того, що залишилося від бронемашин. І дізнається, чи в них дійсно багато російських деталей. Адже зібрані «Тайфуни» з імпортних компонентів.

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КАМАЗ 53949 належав до сімейства «Тайфунів», яке налічувало аж 6 моделей, і «Тайфун К 4х4» був найменшою з них. Він вважався гордістю тамтешнього автопрому. Машину було випущено у 2014 році.

Тут встановлено 15-літровий 6-циліндровий дизель потужністю на 300 чи 350 сил від Cummins, який працював у парі з автоматичною коробкою. Але тягти кузов вагою 17 тонн цим агрегатам важкувато.

Ось так виглядав “Тайфун К” до того, як в нього втрапила ракета ПЗРК

У цього броньовика було автоматичне блокування міжколісного та міжосьового диференціалів. Роздавальна коробка та мости – від ірландської компанії Timoney. У машини був навіть свій електронний мозок, який слідкував за роботою усіх систем і роботою ходової. А голандська гідропневматична підвіска мала функцію підкачування шин.

У підвісці в оригінального “Тайфуна К” стоять адаптивні амортизатори, які вміють змінювати ступінь жорсткості і кліренс.

У капота бронювання так собі, але все одно це 5-міліметрова броня, бо далі по корпусу аж 8-10 міліметрів. Дуже важливо, що броня класна – ізраїльська Plasan Sasa. Вона дозволяє витримувати постріли не тільки бронебійними чи бронебійно-запалювальними кулями, але навіть калібром до 14.5 мм. V-подібне дно дозволяє витримувати вибухи на 10 кг фугасах. Це серйозний захист, але розроблений точно не росіянами. Втім, як видно з наслідків, жодня броня не допомогла від наших ПЗРК.

Вони там за поребриком кажуть «аналоГовнєт». Так ось цей «говнєт» зібраний фактично із західних комплектуючих. Зараз їх два, і наші майстри хочуть зібрати з двох спалених «Тайфунів» один. Встановити потужніший мотор від тягача МАN, розібрати, все вичистити, перефарбувати, поставити новий салон і підготувати машину для ЗСУ. А наше з вами завдання в тому, щоб зібрати якомога більше коштів і допомогти хлопцям….