В пошуках "бандеромобіля" Сергій Волощенко випробовує бронеавтомобіль КРАЗ Cougar, який має цікаву історію.

Кременчуцький автозавод, окрім вантажівок випускав і кілька версій броньовиків. Один з них, під назвою Cougar, виготовлявся за ліцензією канадсько-еміратської компанії і створений на платформі пікапа Toyota Land Cruiser 79.

Броньовик вже добряче повоював, а конкретно цей екземпляр потрапив до нас в руки після ремонту. Він має цікаву бойову історію, адже під час наступу на столицю був викрадений кадирівцями, але невдовзі відбитий нашими назад.

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Після ремонту машину збираються відправити до військових, але перед цим Сергій Волощенко встиг відзняти історію про Cougar. Чи вистачає бронемашині потужності 240-сильного дизеля, чому в салоні замість підвісних сидінь дерев'яні лавки, що саме довелося ремонтувати в Cougar після знущанням над ним кадирівців – дізнаєтеся з цього відео:

Ми допомагаємо збирати кошти для ентузіастів, які відновлюють техніку для ЗСУ: