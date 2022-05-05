Сергій Волощенко тестує унікальний бронеавтомобіль, який створили українські конструктори за стандартами НАТО

Броньований автомобіль "Варта" створено фахівцями "Української Бронетехніки" ще в 2015 році. Вона мала використовуватись Нацгвардією та Поліцією спеціального призначення “КОРД”. З того часу модель пережила чимало модернізацій, але версія, яка дісталася нам унікальна тим, що знімалася в бойовику "Останній найманець" з Жаном-Клодом Ван Дамом.

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Спеціально для фільму машину пофарбуали в кольори французької поліції. Авто непогано оснащене – п’ятиточкові паси безпеки, двозонний кондиціонер, система захисту від хімічної атаки, підігріви вікон та багато іншого.

І може Сергій Волощенко й не з першої спроби вмикає потрібні передачі чи знімає авто зі стоянкових гальм, але в іншому підходить на роль водія бронеавтомобіля. Чи важко керувати 17-тонною "Вартою", що відчуває драйвер такої машини і що входить до переліку обладнання авто — про все це в новому відео.