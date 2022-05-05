Сергей Волощенко тестирует уникальный бронеавтомобиль, созданный украинскими конструкторами по стандартам НАТО.

Бронированный автомобиль "Варта" создан специалистами "Украинской Бронетехники" еще в 2015 году. Она должна была использоваться Нацгвардией и Полицией специального назначения “КОРД”. С тех пор модель пережила немало модернизаций, но доставшаяся нам версия уникальна тем, что снималась в боевике "Последний наемник" с Жаном-Клодом Ван Дамом.

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Специально для фильма машину выкрасили в цвета французской полиции. Автомобиль неплохо оснащен – пятиточечные ремни безопасности, двухзонный кондиционер, система защиты от химической атаки, подогревы окон и многое другое.

И может, Сергей Волощенко и не с первой попытки включает нужные передачи или снимает авто со стояночных тормозов, но в остальном подходит на роль водителя бронеавтомобиля. Трудно ли управлять 17-тонной "Вартой", что испытывает драйвер такой машины и какой перечень оборудования входит авто – обо всем этом в новом видео.