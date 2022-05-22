В поисках "бандеромобиля" Сергей Волощенко испытывает бронеавтомобиль КРАЗ Cougar, который имеет интересную историю.

Кременчугский автозавод, кроме грузовиков выпускал и несколько версий броневиков. Один из них, под названием Cougar, изготавливался по лицензии канадско-эмиратской компании и создан на платформе пикапа Toyota Land Cruiser 79.

Броневик уже изрядно повоевал, а конкретно этот экземпляр попал к нам в руки после ремонта. Он имеет интересную боевую историю, ведь во время наступления на столицу был похищен кадыровцами, но вскоре отбит нашими назад.

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После ремонта машину собираются отправить к военным, но перед этим Сергей Волощенко успел отснять историю о Cougar. Хватает бронемашине мощности 240-сильного дизеля, почему в салоне вместо подвесных сидений деревянные скамейки, что именно пришлось ремонтировать в Cougar после издевательством над ним кадыровцев – узнаете из этого видео:

Мы помогаем собирать средства для энтузиастов, которые восстанавливают технику для ВСУ: