Это был путепрокладчик БАТ-2, с помощью которого они выполняли важные задачи по формированию дорог для военной техники.

Всего с начала полномасштабной войны рашисты потеряли пять таких машин – три были уничтожены ВСУ, две – затрофеены.

Вооруженные Силы Украины уничтожили одну из редких машин российских оккупационных войск, сообщают в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Так, артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ метким артиллерийским огнем уничтожили путепрокладчик БАТ-2 оккупантов.

Путепрокладчик БАТ-2-это машина на базе тягача МТ-Т, разработанная в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Предназначен для механизации инженерных работ при прокладке колонных путей, а также подготовке и содержании военных дорог и тому подобное.

БАТ-2 может копать грунт, засыпать котлованы, разравнивать местность. У него есть кран грузоподъемностью в две тонны. Машина может опускать грузы в котлованы глубиной до 3,5 метра или поднимать на высоту до 7,5 метра. В передней части машины установлена лебедка с тяговым усилием 25 тонн. То есть БАТ-2 можно использовать для поставки тяжелых боеприпасов.

Машина выпускалась малой серией. Согласно данным Military Balance, по состоянию на 2021 год РФ имела на вооружении неопределенное количество таких машин, в то же время в активе Вооруженных Сил Украины находится 53 путепрокладчика БАТ-2.