Мерія Миколаєва придбала для передачі військовим медикам черговий автомобіль швидкої медичної допомоги у яскравій цивільній кольористиці.

Біло-червоно-жовтий Mercedes-Benz ще слід одягнути у камуфляжну ліврею та укомплектувати під потреби. За відліком це вже 16 медична карета швидкої допомоги, яку миколаївці передали ЗСУ і підрозділам територіальної оборони.

Загалом за час війни громада міста передала захисникам чимало техніки. Кількість машин на сьогоднішній день сягнула 73 одиниць. З-поміж придбаного і врученого силовикам було вісім легкових, десять вантажно-пасажирських та вісім вантажних автомобілів.

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З-поміж переданої спецтехніки значиться сім екскаваторів та автокранів. Для армії та сформованих підрозділів територіальної оборони також купили і віддали 17 новеньких позашляховиків та сім автобусів.