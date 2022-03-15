Фонд "Паляниця" закупив 23 машини "швидкої допомоги" та 3 медичні позашляховики.

Благодійний проєкт Palianytsa, який базується у Львові, отримав партію автотранспорту для потреб війни. Цього разу було ввезено 23 машини "швидкої допомоги" та 3 медичні позашляховики.

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Техніка не нова, привезена з Англії, з правим кермом. Однак це в умовах війни не важливо. Натомість видно, що автомобілі оснащені для надання допомоги на ходу, що дуже важливо для порятунку військових в умовах війни. Незабаром вся партія медичного автотранспорту буде доставлена в місця бойових дій.

Благодійний проєкт Palianytsa також займається доставкою інших гуманітарних вантажів, прихистком біженців тощо.