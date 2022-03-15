Фонд "Паляниця" закупил 23 машины "скорой помощи" и 3 медицинских внедорожника.
Благотворительный проект Palianytsa, базирующийся во Львове, получил партию автотранспорта для нужд войны. На этот раз было ввезено 23 машины "скорой помощи" и 3 медицинских внедорожника.
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Техника не новая, привезена из Англии, с правым рулем. Однако это в условиях войны не важно. В то же время видно, что автомобили оснащены для оказания помощи на ходу, что очень важно для спасения военных в условиях войны. В скором времени вся партия медицинского автотранспорта будет доставлена в места боевых действий.
Благотворительный проект Palianytsa также занимается доставкой других гуманитарных грузов, размещением беженцев и т.д.