Автомобіль отримав яскраві наклейки та кулемет в багажнику.

Миколаївська патрульна поліція показала відео, на якому представила свою нову техніку. На ньому знято кабріолет BMW 6 Series Cabrio (Е64), який подарував патрульним керівник області Віталій Кім.

Адже поліція скаржилась, "що орки швидко кивають п'ятами". Тепер не втечуть – під капотом BMW 6 Series Cabrio (Е64) – як мінімум 272 "конячок", що дозволяє розігнатися до першої сотні за 6,8 секунд, а максимальна швидкість становить 250 км на годину.

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Збоку автомобіль обклеєний плівкою з тризубом, а напис "патрульна поліція" виконаний вручну. В багажнику обладнане місце кулеметника та кулемет.