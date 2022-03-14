Автомобиль получил яркие наклейки и пулемет в багажнике.

Николаевская патрульная полиция показала видео, где представила свою новую технику. На нем снят кабриолет BMW 6 Series Cabrio (Е64), подаренный патрульным руководителем области Виталием Кимом.

Ранее полиция жаловалась, что орки быстро кивают пятками. Теперь не уйдут – под капотом BMW 6 Series Cabrio (Е64) – как минимум 272 "лошадок", что позволяет разогнаться до первой сотни за 6,8 секунд, а максимальная скорость составляет 250 км в час.

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Сбоку автомобиль оклеен пленкой с трезубцем, а надпись "патрульная полиция" выполнена вручную. В багажнике оборудовано место пулеметчика и пулемет.