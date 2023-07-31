Мэрия Николаева приобрела для передачи военным медикам очередной автомобиль скорой помощи в яркой цивильной колористике.

Бело-красно-желтый Mercedes-Benz еще следует одеть в камуфляжную ливрею и укомплектовать под потребности. По счету это уже 16 медицинская карета скорой помощи, которую николаевцы передали ВСУ и подразделениям территориальной обороны.

В общей сложности за время войны община города передала защитникам немало техники. Число машин на сегодняшний день достигло 73 единиц. Из приобретенного и врученного силовикам было восемь легковых, десять грузопассажирских и восемь грузовых автомобилей.

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Из переданной спецтехники числится семь экскаваторов и автокранов. Для армии и созданных подразделений территориальной обороны также купили и отдали 17 новых внедорожников и семь автобусов.