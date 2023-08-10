10 августа работники КП "Николаевэлектротранс" разгрузили магистральный тягач с очередным троллейбусом "Дніпро", приобретенным по программе обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта.

По отсчету это уже 35 современная пассажирская машина из 40 закупленных. В ходе процедуры подготовки к выпуску на маршруты города троллейбус получит бортовой номер 0035 – по такому цифровому реестру предприятие наносит технологические номера на все новые машины этой закупочной партии.

Три дня назад в парк коммунального транспорта Николаева прибыл троллейбус "Дніпро", получивший бортовой номер 0034. Он находится в процедуре корпоративного сервисного обслуживания для работы на линии (техосмотр, страхование и брендирование), которые обычно проходят все доставленные с завода пассажирские машины.

Читайте также За время войны Николаев передал защитникам более 70 машин

Напомним, отечественные троллейбусы с полным названием "Дніпро-Т203" собирал Южный машиностроительный завод на базе кузовов МАЗ. Николаевский контракт был последним из белорусских машинокомлектов, закупленных и ввезенных в Украину еще до 24 февраля 2022 года. В дальнейшем троллейбусы с таким названием предприятие будет производить с использованием кузовов и агрегатной базы другого производителя.

Закупленные троллейбусы "Дніпро" Николаев доставляет с завода магистральными тягачами с полуприцепами. Фото: мэрия Николаева

Все 40 заказанных троллейбусов Южмаш (Южмаш) уже изготовил и завершает отгрузку николаевцам. У этих пассажирских машин низкий пол, просторные накопительные зоны с местами для стоячих пассажиров, размещение детских и инвалидных колясок, для заезда/выезда последних предусмотрены выдвижные пандусы. Они по международным стандартам оборудованы в средней двери, откидываются водителем вручную при наличии такого пассажира.

Читайте также В Николаевской области восстановили мост за счет импортера BMW

Троллейбус с характерной для современных автобусов независимой пневматической подвеской передних колес и зависимой пневматикой подвески задних колес может работать как автобус за счет автономного хода. Силовой потенциал обеспечивает тяговый электродвигатель мощностью 180 кВт.

В случае отсутствия света или частичного отсутствия контактной сети троллейбус может проехать таким образом до 20 км, получая напряжение от литий-ионной батареи GMI, время полной зарядки которой достигает 40 минут.

Городская логистика жителей Николаева в сочетании с современным общественным транспортом становится лучше и, главное, более комфортной за счет таких троллейбусов "Дніпро". Фото: мэрия Николаева

Салон троллейбуса с несущим кузовом вагонной компоновки рассчитан на 31 сидящего пассажира. Общая вместимость в часы пик составляет сто пассажиров. Постулатом привлекательности таких машин можно оправданно назвать систему кондиционирования, которую уже оценили жители областного центра.

Читайте также Николаевские десантники уничтожили редкую машину рашистов

По словам городского головы Александра Сенкевича, кондиционеры в электротранспорте Николаева предусмотрены во всех новых троллейбусах: "Сегодня мы выпускаем 85% именно троллейбусов "Днепр" от общего количества ежедневного выпуска. В них горожане могут проехаться в прохладном салоне, что очень важно в такие жаркие дни".