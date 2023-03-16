Часть денег от продаж автомобилей BMW импортер "АВТ Бавария" передает на UNITED24.

В Баштанском районе Николаевской области восстановили мост через реку Ингулец. Это произошло благодаря постоянному партнеру платформы компании “АВТ Бавария”. Часть денег от продаж автомобилей BMW передает на UNITED24.

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Мост гарантирует безопасный проезд жителям окрестных сел и позволит доставлять гуманитарную помощь людям, которым она нужна прямо сейчас.

Это уже восьмой мост, который восстановили на средства доноров UNITED24. И пятое на деоккупированной Николаевщине.

"Отдельная благодарность за оперативную работу военным 36-го путевосстановительного Конотопского полка Государственной специальной службы транспорта", - пишет Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.