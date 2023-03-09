Відновлення зруйнованих у результаті бойових дій мостів триває. Частина споруд вже відновлена або перебуває на стадії відбудови.

Про це повідомив під час брифінгу в Military Media Center заступник начальника головного штабу адміністрації державної спеціальної служби транспорту полковник Сергій Тихоненко.

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Торік шляхо-відновлювальні, мостові та колійні підрозділи державної спеціальної служби транспорту МО України відновили понад 50 мостів у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях. Переважна частина з цих об’єктів — капітально відновлені.

«Перший міст, який відновили наші фахівці, фактично розблокував в’їзд до столиці з Житомирського напрямку. Йдеться про міст в селі Стоянка», — зазначив Сергій Тихоненко.

За його словами, сьогодні тривають відновлювальні роботи на об’єктах транспортної інфраструктури на деокупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини та в інших регіонах України.