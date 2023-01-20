Тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, подаровані Норвезьким управлінням державних доріг Україні, розраховані на пересування важких транспортних засобів.

10 переправ, якими легко пройдуть важкі вантажівки, будуть встановлені на нещодавно звільнених територіях України. Щоб швидко та якісно впоратися зі зведенням інженерних установок, українські фахівці пройдуть навчання у Польщі.

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Інженерні споруди дозволять забезпечити не лише проїзд великотоннажних вантажівок, а й карет швидкої допомоги, ремонтних бригад, полегшать підвезення гуманітарних вантажів, а також евакуацію населення на нещодавно звільнених українських територіях.

Гуманітарна допомога від Норвегії почала надходити 11 січня. А 19 січня остання партія прибула до України. "Укравтодор" повідомляє, що вартість переданих конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон (2,8 млн євро). Фінансування технічної допомоги походить із гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ.

Норвезькі мостобудівники, на прикладі однієї з подарованих переправ, навчать українських інженерів швидко та ефективно збирати конструкції. Тренінги відбуватимуться у Польщі.



Норвегія – третя країна, яка передала гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури Україні. 9 тимчасових мостів також подарували Чехія та Франція. Вони змонтовані у Київській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях.