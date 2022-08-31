Зі зруйнованих 311 штучних споруд вже відновлено проїзд 50 мостами, знищеними внаслідок бойових дій.

"Укравтодор" зводить об’їзні шляхи та тимчасові переправи, а стратегічні об’єкти, де рух вантажного транспорту важливий для життєдіяльності країни - відбудовує повністю. Про це повідомив заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко.

Читайте також: Південний міст закрили для приватного транспорту

"У Сумській області транспорт поїхав по відбудованому мосту в Конотопському районі. Разом з Державною спеціальною службою транспорту "Укравтодор" з’єднав за допомогою відбудови кілька районів прикордонної області", - зазначив він.

За словами Івко, міст став п’ятдесятою штучною спорудою, через яку від початку повномасштабного російського вторгнення "Укравтодору" вдалося відновити рух.

"Десь ми зводили об’їзний шлях, а подекуди - тимчасові переправи. Та стратегічні об’єкти, де рух вантажного транспорту надзвичайно важливий для життєдіяльності країни і немає альтернативи, відбудовуємо повністю. Таким був міст на Конотопщині. Відтепер до людей почнуть курсувати автобуси, а урожай фермери зможуть швидко довезти до місць зберігання та переробки", - додав заступник голови "Укравтодору".

Держагентство автодоріг України працює зокрема на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської та Миколаївської областей.

Від початку війни 15 областей України зазнали інфраструктурних руйнувань, бойові дії завдали дорожній галузі збитків на 958 мільярдів гривень. Пошкоджено та знищено майже 25 тисяч кілометрів доріг та 311 штучних споруд.