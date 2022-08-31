Из разрушенных 311 искусственных сооружений уже восстановлен проезд по 50 мостам, уничтоженным в результате боевых действий.

"Укравтодор" возводит объездные пути и временные переправы, а стратегические объекты, где движение грузового транспорта важно для жизнедеятельности страны –отстраивает полностью. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрей Ивко.

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"В Сумской области транспорт поехал по отстроенному мосту в Конотопском районе. Вместе с Государственной специальной службой транспорта "Укравтодор" соединил с помощью восстановления несколько районов приграничной области", – отметил он.

По словам Ивко, мост стал пятидесятой искусственной постройкой, через которую с начала полномасштабного российского вторжения "Укравтодору" удалось восстановить движение.

"Где-то мы возводили объездной путь, а кое-где – временные переправы. Но стратегические объекты, где движение грузового транспорта чрезвычайно важно для жизнедеятельности страны и нет альтернативы, отстраиваем полностью. Таким был мост в Конотопском районе. Теперь к людям начнут курсировать автобусы, а урожай фермеры смогут быстро довезти до мест хранения и переработки", – добавил заместитель главы "Укравтодора".

Госагентство автодорог Украины работает в частности на деоккупированных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Николаевской областей.

С начала войны 15 областей Украины подверглись инфраструктурным разрушениям, боевые действия нанесли дорожной отрасли ущерб на 958 миллиардов гривен. Повреждено и уничтожено почти 25 тысяч километров дорог и 311 искусственных сооружений.