Движение частных автомобилей на Южном мосту ограничивается "для обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения".

Со среды, 22 июня, ограничено движение частного транспорта на Южном мосту. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Движение будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

Движение частных автомобилей ограничивается "для организации надлежащего уровня безопасности дорожного движения".

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий, Северный и Южный мосты, Метро и мост Патона.