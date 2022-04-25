В течение двух месяцев войны парковка в столице бесплатная. Обещают, что таковой она и должна быть как минимум до конца военного положения.

Парковка в столице на период военного положения остается бесплатной. Об этом напомнил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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“В столицу возвращается все больше горожан. Постепенно увеличивается и количество частных автомобилей на улицах города. Напоминаю горожанам: парковка в столице на период военного положения остается бесплатной. Поэтому если у вас требуют средства за парковку, знайте – это мошенники. Вызывайте полицию!” – призвал Николай Поворозник.

Он добавил, что автомобили, запаркованные в неразрешенных местах, особенно на полосах движения общественного транспорта, будут эвакуированы.