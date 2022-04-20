Администрация аэропорта просит автовладельцев, которые оставили автомобили, освободить паркинг и забрать свои машины.
Администрация ГП МА "Борисполь" сообщает, что оставшиеся на парковках или на многоуровневом паркинге автомобили необходимо забрать лично или доверить это другому человеку.
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Для этого на блокпосте на въезде в аэропорт нужно предъявить:
- удостоверение личности;
- свидетельство о регистрации транспортного средства.
Отмечается, что можно предъявить как оригинал, так и электронный документ в приложении Дия.
Автомобили выпускают без платы за парковку.