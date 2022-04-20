Адміністрація аеропорту просить автовласників, які залишили автомобілі, звільнити паркінг та забрати свої автомобілі.

Адміністрація ДП МА "Бориспіль" повідомляє, що автомобілі, які залишилися на парковках чи на багаторівневому паркінгу, власникам необхідно забрати особисто або довірити це іншій людині.

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Для цього на блокпосту при в'їзді до аеропорту треба пред'явити:

посвідчення особи;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Зазначається, що можна пред’явити як оригінал, так і електронний документ в додатку Дія.

Автомобілі випускають без плати за паркування.