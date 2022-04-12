Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на період воєнного стану паркування автомобілів на вулицях столиці безкоштовне.

Столичний очільник також попередив, щоб автовласники не вірили й не платили шахраям, які активізувалися в цей період. Тож якщо за паркування хтось вимагає гроші, це незаконно, тож варто не лише не платити, але й викликати поліцію. Адже такі дії – шахрайство.

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Водночас за неправильне паркування машину можуть евакуювати. Зокрема, якщо залишити її в місцях, які заважатимуть проїзду транспорту – громадського, автомобілям з гуманітарною допомогою, каретам швидкої та військовій техніці. Тож перед вибором місця паркування необхідно впевнитись, що авто не заважатиме та не стоїть на смузі громадського транспорту.