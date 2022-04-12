На Тернопільщині під час комендантської години дозволено працювати лише тим службам таксі, які довозять на роботу працівників підприємств і мають укладені з ними відповідні договори.

Під час комендантської години у області не має права їздити таксі, окрім випадків, дозволених радою оборони Тернопільщини. Йдеться про автомобілі, які возять на роботу працівників критичної інфраструктури. Для цього є списки фірм, які співпрацюють з підприємствами і мають укладені з ними договори. Про це під час брифінгу 11 квітня повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.

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Для прикладу, це підприємство, яке зараз працює в три зміни, має дозвіл на роботу і йому потрібно возити працівників. Таке підприємство повинне укласти договір зі службою таксі і надати список автомобілів з номерами і точним часом перевезення цих працівників. А вони мають мати довідки з місця роботи про те, працюють на тому чи іншому підприємстві, яке погоджене. В іншому випадку будемо користуватися “акцією”, яку запровадили: вийшов на вулицю в комендантську годину - отримав повістку у військкомат, - каже він.

До речі, відколи влада оголосила цю “акцію”, 80 повісток у військкомат вже вручили, додає Володимир Труш. Він нагадує усім, хто отримав ці повістки: якщо ви не з'явилися у військкомат, будете притягнуті до адмінвідповідальності, а також працівники поліції примусово доставлять вас у військкомати.

Заборона стосується і таксистів, які їздять без шашок і думають, що їх ніхто не помітить. Це так не працює. Поліція зупиняє усіх, у них стоїть ваша програма. Якщо ваша машина внесена в цю програму, повірте дуже швидко будуть прийняті рішення - у військкомат разом з транспортом. Можете поїхати в Збройні сили і на передову, - наголошує Труш.

Нагадаємо, від 7 квітня у Тернополі заборонили здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів на час дії комендантської години - з 22.00 до 6.00. Заборона стосується всіх суб'єктів, які надають послуги з перевезення пасажирів в межах Тернопільської області. Зокрема, йдеться про таксі.