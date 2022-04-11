В Тернопольской области во время комендантского часа разрешено работать только тем службам такси, которые довозят на работу работников предприятий и имеют заключенные с ними соответствующие договоры.

Во время комендантского часа в области нет права ездить такси, кроме случаев, разрешенных советом обороны Тернопольщины. Речь идет об автомобилях, возящих на работу работников критической инфраструктуры. Для этого есть списки фирм, сотрудничающих с предприятиями и имеющих заключенные с ними договоры. Об этом во время брифинга 11 апреля сообщил глава Тернопольской военной администрации Владимир Труш.

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Например, это предприятие, которое сейчас работает в три смены, имеет разрешение на работу и ему нужно возить работников. Такое предприятие должно заключить договор со службой такси и предоставить список автомобилей с номерами и точное время перевозки этих работников. А они должны иметь справки с места работы о том, работают на согласованном предприятии. В противном случае будем пользоваться акцией, которую ввели: вышел на улицу в комендантский час – получил повестку в военкомат, – говорит он.

Кстати, с тех пор, как власти объявили эту "акцию", 80 повесток в военкомат уже вручили, добавляет Владимир Труш. Он напоминает всем, кто получил эти повестки: если вы не явились в военкомат, будете привлечены к админответственности, а также сотрудники полиции принудительно доставят вас в военкоматы.

Запрет касается и таксистов, которые ездят без шашек и полагают, что их никто не заметит. Это так не работает. Полиция останавливает всех, у них стоит ваша программа. Если ваша машина внесена в эту программу, поверьте очень скоро будут приняты решения – в военкомат вместе с транспортом. Можете поехать в Вооруженные силы и на передовую, – отмечает Труш.

Напомним, с 7 апреля в Тернополе запретили осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров на время действия комендантского часа – с 22.00 до 6.00. Запрет касается всех субъектов, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров в пределах Тернопольской области. В частности, речь идет о такси.