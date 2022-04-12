Количество автозаправочных станций в Украине с начала войны уменьшилось втрое, примерно на столько же уменьшилось и частное потребление топлива.

Об этом сообщил директор консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

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“По нашим оценкам, работает треть от общего количества АЗС, это примерно 2,5 тыс. станций, до войны было 7,5 тыс. Безусловно, основной причиной является нехватка горючего. Потребление снизилось также втрое по сравнению с довоенным уровнем”, – сказал Куюн.

При этом он отметил, что трейдеры или владельцы сетей вынуждены обеспечивать наиболее стратегические и мощные свои объекты, которые расположены преимущественно в областных центрах или на основных трассах, тогда как периферийные станции вынуждены простаивать, хотя потребителей там также очень много.

По словам Куюна, дефицит горючего особенно обострился после остановки Кременчугского НПЗ в результате ракетной атаки.

“Многие компании, особенно Центральной, Восточной и Южной Украины, потеряли главный источник поставок для себя. Единственным выходом для них является самостоятельный импорт через западную границу. Речь идет главным образом о том, чтобы небольшие региональные компании бензовозами выезжали за границу и привозили топливо”, – пояснил он.

В то же время ограничение государством цен на топливо и высокая себестоимость доставки не позволяет активизировать такой вид поставки.

“Эти поставки очень долгие, только до границы можно ехать 800 км. А стоимость этого топлива выше цен, установленных правительством. Соответственно, у них нет какой-либо экономии или хотя бы безубыточного уровня, и, соответственно, нет и мотивации”, – считает директор “А-95”.

Как сообщалось, в марте Верховная Рада по инициативе правительства обнулила акциз на топливо и снизила ставки НДС до 7% с 20%. Это позволило значительно снизить цены на топливо.