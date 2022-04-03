Верховная Рада обязала продавать бензин и дизтопливо с добавлением 10% биотоплива с 1 мая.

Верховная Рада одобрила проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты о введении единого взноса и учета спирта этилового денатурированного и продукции химического и технического назначения".

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За принятие соответствующего законопроекта №7233 в первом чтении проголосовали 270 народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.

Документ предусматривает снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на альтернативное топливо с 20% до 7% и обнуление акциза. Соответствующие нормы для "обычного" бензина и дизтоплива во время военного положения были введены ранее.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон "Об альтернативных видах топлива", в соответствии с которыми доля обязательного использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в автомобильных бензинах с 1 мая 2022 года должна быть не менее 10%.

Исключение будут составлять бензины с октановым числом 98 и выше, а также бензины для нужд Министерства обороны, Госрезерва и создания минимальных запасов нефтепродуктов.

При несоблюдении норм содержания биотоплива в бензинах за каждые 1 тыс. литров отпущенной партии бензинов предлагается установить штраф в семь прожиточных минимумов. За нарушение сроков предоставления информации о содержании биотоплива до семи дней предлагается установить штраф в 100 прожиточных минимумов, более семи дней – 150 прожиточных минимумов.