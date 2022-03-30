Ситуація з постачанням пального в Україну дуже складна. Через це посівна компанія опинилась під загрозою.

Руководитель сети АЗС "Prime group" Дмитрий Леушкин оценил запасы горючего в Украине, учитывая начало посевных работ.

Читайте также: Премиальное горючее подешевело почти на всех АЗС

"Если коротко, то ситуация сложная, от слова капец... Остатки на нефтебазах успешно съедены за последние пару недель. Рынок ожил и аграрии оживились, начали атаковать АЗС, потому что на них сейчас ресурс дешевле, чем на нефтебазах", - написал он в Facebook.

Эксперт отметил, что оптовая цена – 40 гривен за литр "породистого" дизеля, бензин марки "Евро-3" на гривну-две дешевле. На АЗС цена – 37,05 грн за литр – это верхняя планка, что разрешено государственным регулированием. Поэтому все активно переходят на так называемые премиальные сорта горючего.

"По сути это то же горючее, но на него не распространяется госрегулирование. Вот такая лазейка. Без этой лазейки все АЗС засияют нулями, без вариантов", - считает Леушкин.

Он рассказал, что "аграрии атакуют АЗС, а там, где лимит по 20 литров в одно лицо, там выстраиваются очереди бабушек с канистрами от ближайшего колхоза, до тех пор пока не высушат заправку".

Эксперт отметил, что из-за войны поставки горючего морем заблокированы, также не поступает горючее из Беларуси и РФ, которые давали львиную долю рынка. Остались только поставки из Европы, где нет излишнего ресурса и очень непростая логистика.

"Вывод пока таков: нас ждет дефицит ресурса в апреле, и я не уверен, что удастся не сорвать посевную. Есть, конечно, хитрые решения, но им нужна добрая воля правительства. Например, перекачивать цистерны прямо на границе или упростить правила перевозок бензовозами" ", – написал Леушкин.