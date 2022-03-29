Мережі АЗС зменшили ціни на "преміальне" пальне через нові правила від Уряду.

Роздрібні мережі АЗС 29 березня зменшили ціни на "преміальне" пальне на 4-9 грн/л. Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, на WOG і ОККО преміальний бензин марки А-95 здешевшав на 3,79 грн/л, до 35,20 грн/л, дизпальне в цьому ж сегменті здешевшало на 2,7 грн/л, до 39,30 грн/л. Такі мережі як Shell, KLO, UPG, Chipo і "БРСМ" знизили ціни на своє пальне преміального сегменту на 4-9 грн/л.

При цьому на час публікації новини ціни в мережі SOCAR, яка також продає преміальне пальне, не змінилися.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оприлюднив постанову від 26 березня 2022 року №369, якою запровадив обмеження націнки на "преміальні" бензини й дизельне пальне не більше 5% від обсягу регульованих урядом роздрібних цін на звичайне пальне.

Міністерство економіки 26 березня оприлюднило середню вартість бензину обсягом 28,98 грн/літр і дизпального (ДП) – 32,43 грн/літр, на базі яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на АЗС на кінець березня. З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,53 грн/літр, на "звичайне" дизпальне — 37,43 грн/літр.

Порівняно із серединою березня середню ціну на бензин збільшено на 0,11 грн/літр, на ДП – на 0,38 грн/літр.