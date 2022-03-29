Сети АЗС снизили цены на "премиальное" топливо из-за новых правил от Правительства.

Розничные сети АЗС 29 марта снизили цены на "премиальное" горючее на 4-9 грн/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

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В частности, на WOG и ОККО премиальный бензин марки А-95 подешевел на 3,79 грн/л, до 35,20 грн/л, дизтопливо в этом же сегменте подешевело на 2,7 грн/л, до 39,30 грн/л. Такие сети как Shell, KLO, UPG, Chipo и БРСМ снизили цены на свое горючее премиального сегмента на 4-9 грн/л.

При этом на время публикации новости цены в сети SOCAR, также продающей премиальное горючее, не изменились.

Напомним, Кабинет министров обнародовал постановление от 26 марта 2022 года №369, которым ввел ограничение наценки на "премиальные" бензины и дизельное топливо не более 5% от объема регулируемых правительством розничных цен на обычное топливо.

Министерство экономики 26 марта обнародовало среднюю стоимость бензина в объеме 28,98 грн/литр и дизтоплива (ДП) – 32,43 грн/литр, на базе которых исчисляется предельная цена реализации горючего на АЗС на конец марта. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо — 37,43 грн/литр.

По сравнению с серединой марта средняя цена на бензин увеличена на 0,11 грн/литр, на ДТ – на 0,38 грн/литр.