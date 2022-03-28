"Премиальное" топливо не может быть дороже более чем на 5% от обычного.

Несколько недель назад правительство и Парламент предприняли ряд шагов, чтобы стабилизировать цены на бензин и насытить рынок достаточным количеством горючего.

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В результате цены снизились на 5-10 гривен, а топливо снова появилось на многих АЗС. Из Европы в Украину поехали тысячи тонн горючего.

"Сегодня правительство сделало еще один шаг для стабилизации топливного рынка. Принято постановление, которое регламентирует, что цена на так называемое “премиальное” топливо не может более чем на 5% выше цены обычного топлива. Таким образом мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены”, – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.