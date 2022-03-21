Обеспечить Украину топливом после прекращения импорта из Беларуси и России - очень сложная задача, которая заключается еще и в необходимости сдержать рост цен.

В 2021 году 62% дизтоплива и 50% бензина поступало из России и Беларуси. Еще по 10% импортировали из Литвы и по морю. Суммарно это было 100% импорта. Война закрыла эти направления, и сейчас рынок оказался полностью открытым для европейских трейдеров, сообщает в своем блоге эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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Единственным источником поставки является Европа, откуда последние заметные поставки были в 2016 году.

Необходимо только начать

С одной стороны, Европа – огромный рынок со своими нефтеперерабатывающими заводами, портами и другой транспортной инфраструктурой.

Он очень схож с украинским, крайне зависим от импорта нефти и нефтепродуктов, поскольку достаточных залежей нефти нет.

С другой, сейчас ситуация усугубляется еще и тем, что Европа начала активно отказываться от российской нефти – одного из крупнейших источников энергии.

Этот процесс не новый, европейские директивы давно предполагали создание диверсифицированного рынка, когда ни один из источников не должен превышать 30% в балансе. Дело двигалось, но не слишком резво.

Насколько украинская экономика готова к войне

Санкции этот процесс ускорили. По данным Reuters, такие нефтеперерабатывающие гиганты как HELLENIC PETROLEUM (Греция), PKN Orlen (Польша), BP и SHELL (Великобритания), CEPSA и REPSOL (Испания), ENI (Италия), EQUINOR (Норвегия), GALP (Португалия) (Финляндия), OMV (Австрия), PREEM (Швеция), RWE (Германия), TOTAL (Франция), VARO ENERGY (Швейцария) уже отказались или выразили готовность заменить российскую нефть и нефтепродукты.

В отличие от природного газа диверсифицировать рынок нефти намного легче, поскольку нет такой зависимости от трубопровода.

Нефть, а тем более нефтепродукты более мобильны за счет возможности транспортировки по морю. Европа рассчитывает на увеличение поставок из Ирана и Арабских Эмиратов.

В любом случае, Украина сможет найти в Европе необходимые объемы. В свою очередь, это выгодно и Европе, интеграция Украины в европейский топливный рынок несет Европе увеличение загрузки НПЗ, портов, трубопроводов и железной дороги. Это именно тот случай, когда мы являемся шансом и возможностью.

Что делать и чего не делать Украине

Основной принцип – снять все барьеры, создать максимально благоприятные условия для работы как можно большего количества поставщиков.

Первое – увеличить радиус поиска и потенциальные объемы дефицитного топлива. Правительство сделало три важных шага в этом направлении.

Первый: разрешило использование топлива стандартов Евро-3 и Евро-4. В экспортных портах Европы трейдеры накапливают топливо разного качества и делают разнообразные миксы с последующей отправкой по всей планете.

Есть просто отдельные партии, которые отклоняются от строгих нормативов Евро-5 на считанные единицы. Это все фактически не влияет на эксплуатационные характеристики топлива, однако делает его дешевле, а конкуренцию за него со стороны других покупателей меньше.

Достаточно сказать, что подавляющая часть военной техники и тепловозов "Укрзализныци" сделана во времена стандарта Евро-2.

Второй: Кабмин пересмотрел формулу госрегулирования розничных цен, адаптировал ее под "европейскую" реальность. Новые поставки более дорогие за счет больших, в том числе и спекулятивных премий внешних поставщиков и чисто логистических издержек.

Пересмотр формулы позволил сделать сознательную бизнес-модель поставок. В противном случае все бы просто остановилось.

Третье: дороговизна евротоплива вместе со взлетом мировых котировок на нефть и нефтепродукты запустили внутренние цены на топливо в космос.

Перспектива получить 50 грн на стелах АЗС была более чем реальная. Чтобы предотвратить это, правительство ликвидировало акциз на топливо и снизило НДС с 20% до 7%. Вместе с новой формулой, эти изменения заработали 18 марта.

По состоянию на утро 19 марта основные сети АЗС установили новые предельные цены – 33,42 грн/л бензин А-95 и 37,05 грн – дизтопливо.

Для рынка это было непросто, ведь фактически топлива без акциза в стране еще нет, но война всех надолго вывела из зоны комфорта.

Безусловно, в идеале стоило бы отказаться от каких-либо ограничений и госрегулирования. Это минимизирует торговые риски, увеличит географию поиска ресурсов и привлечет к работе больше украинских трейдеров.

Внешние рынки очень волатильные, в отдельные дни цена растет на 10%, поэтому трейдеры постоянно балансируют на грани нулевой экономики поставок.

Сейчас идет контрактирование объемов на апрель, которое покажет, следует ли дальше совершенствовать механизм госрегулирования.

Отсюда следует и то, что делать не стоит – ограничивать круг трейдеров. Каждый из них имеет коммерческие контакты и компетенции, ведь закупка топлива состоит из множества мелких финансовых, логистических и технических деталей.

Это муравьи, они знают тропы, каждый из них тащит в муравейник свою добычу. Их можно сравнить с волонтерами, более мобильными и оперативными, которые занимаются каждым маленьким подразделением.

В свою очередь, крупные государственные операторы должны заниматься крупными межгосударственными проектами. В топливной сфере они тоже есть.