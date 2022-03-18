Сегодня был растаможен первый европейский бензовоз. Дорога в дальнюю Литву и обратно заняла пять дней. Привез немного, всего 28 тонн, но это, безусловно, событие.

Дорого, долго, но другим и не могло быть начало переориентации топливного рынка с Востока на Запад. И на этом сложности не кончились.

Читайте также: Кто и откуда будет поставлять горючее в Украину

Сегодня вступил в силу закон о снижении НДС и отмене акциза. Одновременно вступил в силу новый порядок расчета предельных цен. Согласно ему стандартный бензин должен стоить 33,37 грн/л, ГП – 37,05 грн/л.

Но проблема в чем-то: новый расчет и пониженные налоги есть, а топлива без акциза есть целый бензовоз на всю страну. Со всех остальных был уплачен акциз в полной мере. "Я вчера купил бензовоз в опте по 42 грн/л, привез на заправку и как его теперь продавать по 37", – такие вопросы задают игроки рынка. С бензином ситуация еще хуже, потому что акциз на него в полтора раза выше.

Вариантов у трейдеров несколько. Или перепродать снова в опте, но тогда заправка и клиенты останутся без топлива. Или продавать этот объем как "фирменную" (нестандартную) марку, на которую госрегулирование не распространяется.

Поэтому, возможно, несколько недель на рынке будет что-то среднее: чтобы не останавливать продажи, половину объема продадут по госцене с минусом, вторую – по фирменной с плюсом. В результате денег не заработают, но хотя бы избежать минусов, которых и так хватает в виде взорванных АЗС, нефтебаз, безоговорочного отпуска топлива на военных, ТРО, волонтеров. Сейчас не до заработка, главное – выстоять.

По-хорошему, нужно было дать переходный период, чтобы новый расчет охватил новые поставки топлива. Но в нынешней ситуации все риски не просчитаешь. Кабмин и так сделал большой шаг, и это обязательно сработает.

Более ощутимые “безакцизные” поставки из Европы придут ближе к концу месяца и все войдет в свой путь. Главное – найти нужные объемы.