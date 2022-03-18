Сьогодні був розмитнений перший європейський бензовоз. Дорога до далекої Литви і назад зайняла п'ять днів. Привіз небагато, лише 28 тонн, але це, безумовно, подія.

Дорого, довго, але іншим і не міг бути початок переорієнтації паливного ринку зі Сходу на Захід. І на цьому складнощі не скінчилися.

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Сьогодні набув чинності закон про зниження ПДВ та скасування акцизу. Одночасно набув чинності новий порядок розрахунку граничних цін. Відповідно до нього стандартний бензин має коштувати 33,37 грн/л, ДП – 37,05 грн.

Але проблема в чомусь: новий розрахунок та знижені податки є, а палива без акцизу є аж цілий бензовоз на всю країну. З усіх інших було сплачено акциз повною мірою. “Я вчора купив бензовоз в опті по 42 грн/л, привіз на заправку і як його тепер продавати по 37”, - такі питання задають гравці ринку. З бензином ситуація ще гірша, тому що акциз на нього у півтора рази вищий.

Варіантів у трейдерів кілька. Або перепродати знову в опті, але тоді заправка і клієнти залишаться без палива. Або продавати цей обсяг як “фірмову” (нестандартну) марку, на яку держрегулювання не поширюється.

Тому можливо, кілька тижнів на ринку буде щось середнє: щоб не зупиняти продажі, половину обсягу продадуть по “держціні” з мінусом, другу – за “фірмовою” з плюсом. В результаті грошей не зароблять, але хоч уникнуть мінусів, яких і так вистачає у вигляді підірваних АЗС, нафтобаз, беззастережної відпустки палива на військових, ТРО, волонтерів. Нині не до заробітків, головне – вистояти.

По-хорошому, треба було дати перехідний період, щоби новий розрахунок охопив нові поставки палива. Але в нинішній ситуації всі ризики не прорахуєш. Кабмін і так зробив великий крок і це обов'язково спрацює.

Відчутніші «безакцизні» поставки з Європи прийдуть ближче до кінця місяця і все увійде до своєї колії. Головне – знайти потрібні обсяги.